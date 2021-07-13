تموين الفيوم يضبط 20 حمارا فى طريقها لمطاعم ومصانع اللحوم بالقاهرة



بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم بتشديد الرقابه التموينيه على الأسواق والمحلات التجاريه والأنشطة التموينيه والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه فى حالة ثبوت اى مخالفه وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم.



فقد تمكنت حملة اليوم برئاسة م. هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس،م.حماده نبيه رئيس الرقابة، وعضوية السادة المفتشون أ.اسامه صديق أ.رمضان الهواري بالاشتراك مع الطب البيطري الدكتور ممدوح السيد من ضبط اليوم 20 حمار كامل بإجمالي 1500 كجم لحوم حمير محمله علي سياره ربع نقل متجهه من سنورس طريق القاهره تمهيدا لبيعها للمطاعم ومصانع اللحوم وذلك بالاشتراك مع الطب البيطري بسنورس وتم إعداد تقرير بيطري بعدم صلاحيتها وحظر زبحها وتم التحفظ علي السياره والمضبوطات وتحرير المحضر ضد صاحب وسائق السياره الساعه الثانيه صباحا وجاري العرض علي النيابة.





تمكنت إدارة تموين سنورس التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع الطب البيطري بسنورس من ضبط 20 حمار كامل بإجمالي 1500 كجم لحوم حمير محمله علي سياره ربع نقل متجهه من سنورس طريق القاهره.