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هل سيستفيد أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري الجديدة؟.. صندوق الإسكان الاجتماعي يجيب

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:12 م
مي عبدالحميد
مي عبدالحميد
داليا الحسين
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قالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن البنك المركزي عن إطلاقها اليوم، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلى أن المبادرة بفائدة 3% متناقصة على 30 سنة لأول مرة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفائدة 3 % متناقصة تسري على الوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأشارت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن أصحاب المعاشات يمكن أن يستفيدوا من المبادرة ويكون نهاية التمويل عند سن 75 عام.

واستطردت أن المبادرة تشمل أصحاب المهن الحرة، مشيرة إلى أن البنوك ستقوم بالتحقق من دخل أصحاب تلك المهن بطريقة غير نمطية.

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