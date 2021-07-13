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ريال مدريد يواصل محاولاته للتعاقد مع مبابي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني مازال يواصل محاولاته من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده في صيف عام 2022.


ولفتت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد قد يضطر للإنتظار حتى نهاية الموسم المقبل من أجل  التعاقد مع مبابي.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل فإن الملكي سيمنح النجم الفرنسي مبلغاً يتراوح مابين 20 إلى 30 مليون يورو كمكافآة توقيع.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن  بعض التقارير الصحفية الإسبانية زعمت أن ريال مدريد سيتعاقد مع مبابي في نهاية شهر أغسطس المقبل أي مع نهاية فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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