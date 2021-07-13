مبادرة التمويل العقاري.. وكيل "إسكان النواب" يحذر من استيلاء أصحاب النفوذ على المبادرة

أشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، للتمويل العقاري، مؤكدا أنها مبادرة جيده تساهم في دعم الشباب، وذلك في حالة تطبيقها على أرض الواقع.



وأوضح "منصور" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن المبادرة تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما، كما أنه يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة لمحدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.



وأكد النائب إيهاب منصور، على ضرورة تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع، يساعد الشباب في مسيرة حياتهم وتخفيف الأعباء عليهم، خاصةً المقبلين على الزواج من خلال إتاحة الوحدات السكنية بأسعار مدعمه تساهم في خفض التكاليف المرتفعة، وتيسير حياتهم بصورة أفضل.



وشدد عضو مجلس النواب، بضرورة وجود ضوابط للتسجيل، لحماية حقوق المواطنين من أصحاب الأموال والنفوذ الذين يستغلون نفوذهم في الاستيلاء على أعداد كبيرة من تلك المبادرات، مؤكدا أن وجود الضوابط يمنع أصحاب النفوذ من الاستيلاء عليها، كما يجب مراجعة ومراقبة التطبيق للتنفيذ على أرض الواقع.

