"رام" تعمل على إنتاج سيارة كهربائية جديدة

تعمل شركة رام على نسخة كهربائية جديدة بجانب سيارتها 1500.





عند وصولها ستنافس بيك أب رام الكهربائية المتوسطة سيارات مثل فورد مافريك، وستتميز سيارة رام بهندسة الهيكل الأحادي ما بدلاً من هندسة هيكل على إطار الخاصة بشقيقتها الأكبر 1500.



