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"رام" تعمل على إنتاج سيارة كهربائية جديدة
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:25 م
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تعمل شركة رام على نسخة كهربائية جديدة بجانب سيارتها 1500.
عند وصولها ستنافس بيك أب رام الكهربائية المتوسطة سيارات مثل فورد مافريك، وستتميز سيارة رام بهندسة الهيكل الأحادي ما بدلاً من هندسة هيكل على إطار الخاصة بشقيقتها الأكبر 1500.
لم تعلن الشركة هذه المرة عن إطار زمني، ومن المتوقع أن تحصل السيارة الأصغر على حزمة بطاريات كبيرة وتقنيات متقدمة بحيث تقدم مدى كهربائية 800 كيلومتر وأداء عالي قياسياً على فئتها.
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