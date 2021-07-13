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بعد خروجه من حسابات موسيماني.. العروض تنهال على فيراري الأهلي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
على خلاف
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تلقى محمود وحيد ظهير أيسر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي،  عدة عروض خلال الفترة الماضية تمهيداً للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

رحيل محمود وحيد عن الأهلي

 

ومن المقرر أن يحسم محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مستقبله خلال الفترة المقبلة بعد نهاية مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وينتظر محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قرار المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بشأن مستقبله لحسم مصيره مع القلعة الحمراء.

 

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو الجاري بالمغرب ضمن إطار منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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