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وزير الرياضة يلتقي بالسفير الياباني لدى المملكة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم عبر الاتصال المرئي سفير دولة اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.

 

وناقشا خلال اللقاء سبل التعاون بين الطرفين وتطوير العلاقات الثنائية في الجانب الرياضي، إضافة إلى استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم تطور الرياضة لدى الجانبين.

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وزير الرياضة اليابان السفير الياباني

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