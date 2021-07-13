المالية: الاستثمارات الخضراء أحد المؤشرات الهامة لقياس تقدم الدول

قال المهندس شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إن الاستثمارات الخضراء هو أحد المؤشرات الهامة لقياس مدى تقدم الدولة ومؤشر للمستثمرين للتشجيع على الاستثمار في هذه الدولة.



وأضاف "حازم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية قامت بإنشاء عدد من المشروعات ذات الصلة بالبيئة منها إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية واكبر محطة لطاقة الرياح ومشروع لتبطين الترع الذي عمل على تحسين جودة المياه وبالتالي تحسين جودة المنتج الزراعي.



وأشار إلى أن هذه الاستثمارات المستدامة التي تراعي البعد البيئي قد يكون تكلفتها أعلى من المشروعات الأخرى، ولكن ما يعوضها أن التكلفة على مدار عمر المشروع عادة ما تكون أقل بكثير لأنه لا يقوم بالاعتماد على الوقود العادي وهو ما يحسن المؤشر البيئي بصفة عامة.



وأوضح أن الدولة المصرية قامت في نهاية عام 2020 بطرح أول سندات خضراء في الدول العربية وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أن الإقبال عليها كان ضخم وتم ضخ حصيلة هذه السندات في المشروعات ذات التأثير البيئي المباشر مثل القطار الكهربائي أو غيرًا من المشروعات التي تعمل على تحسين البيئة وهو ما سيشعر به المواطن مباشرة.



