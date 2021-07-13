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اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن الأسعار مع اقتراب عيد الأضحي المبارك

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن سعر الدواجن في المزرعة يقدر بـ26 جنيه للكيلو، وهذا لا يغطي التكلفة، خاصة أن سعر طن الذرة الصفراء يقارب الـ6 آلاف جنيه، والصويا من الـ9 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن أسعار الأعلاف ارتفعت بصورة كبيرة الفترة الأخيرة.

وتابع "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن سعر الدواجن يباع في المحال التجارية بـ30 أو 31 جنيه خلال الفترة الحالية مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، والمنتج ليس له علاقة بهذه الزيادة على وجه الإطلاق.

ولفت إلى أن منتجي الدواجن يحققون خسارة كبيرة خلال الفترة الحالية، بسبب عدم القدرة على تغطية الانتاج، لافتَا إلى أن هناك الكثير من منتجي الدواجن قاموا بالخروج من السوق.

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