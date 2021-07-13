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مجلس الاعمال المصري للتعاون الدولي: مصر انتهت من كابوس انقطاع التيار الكهربائي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:58 م
معتز رسلان
معتز رسلان
محمد عصام
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قال معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري للتعاون الدولي، إن مصر نجحت في القضاء علي كابوس  انقطاع التيار الكهربائي التي تعرضت له البلاد في عام ٢٠١٣، بفضل القيادة السياسية التي تعاملت مع هذا الملف كقضية أمن قومي، ونفذت العديد من المشروعات لتأمين إحتياجات البلاد منها.

واضاف رسلان خلال تصريحات صحفية علي هامش ندوة لمجلس  المصري للتعاون الدولي "قطاع الكهرباء في مصر من العجز إلي الفائض" بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، أنه لأول مرة يمر فصل الصيف في مصر دون ان تقوم وزارة الكهرباء  بتحفيض الأحمال أو قطع التيار الكهربائي، مشيرًا إلي أن الأرقام التي حققتها مصر في قطاع الكهرباء شاهدة علي تطويره من ضمنها تقدم مصر ٧٧ مركز في عام ٢٠٢١ في مؤشر الحصول علي الكهرباء وتم تنفيذ مشروعات بقيمة ٣٦١ مليار جنيه.


واضاف أن قطاع الكهرباء في ٢٠٢١ نجح في التحول من العجز الي الوفرة لتصبح مصر مؤهلة أن تصبح مركز إقليمي للطاقة، من خلال الربط مع السودان والأردن وتخطط حاليا للربط مع السعودية.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء انقطاع الكهرباء المجلس المصري للتعاون الدولي الصيف في مصر

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