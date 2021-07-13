تعرف على فضل صيام يوم عرفة

أكد الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، أن يوم عرفة من أحب الأيام إلى الله وأفضل أيام الدنيا.





وخلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر2"، أكد أن الرسول محمد صلى الله عليه سلام أرشدنا بالتقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال لمضاعفة الثواب والأجر خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، خاصة يوم عرفة.





ويجب أن يحرص المسلم في يوم عرفة على الصوم والذكر والصدقات وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الغير ومساعدة الفقراء والأيتام وتلاوة القرآن الكريم والإكثار من التكبير والتهليل.



