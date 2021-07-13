Advertisements

تعرف على فضل صيام يوم عرفة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
أكد الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، أن يوم عرفة من أحب الأيام إلى الله وأفضل أيام الدنيا.

وخلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر2"، أكد أن الرسول محمد صلى الله عليه سلام أرشدنا بالتقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال لمضاعفة الثواب والأجر خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، خاصة يوم عرفة.

ويجب أن يحرص المسلم في يوم عرفة على الصوم والذكر والصدقات وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الغير ومساعدة الفقراء والأيتام وتلاوة القرآن الكريم والإكثار من التكبير والتهليل.

أما فضل يوم عرفة، وخاصة عندما يصوم المصلم في هذا اليوم، يغفر الله له ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، كما يغفر الله لكل من وقف بعرفة وكل من دعا وتوسل إلى الله عز وجل في هذا اليوم العظيم.

أخبار تهمك

عاجل - ميسي إلى باريس سان جيرمان في هذه الحالة

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خروجه من حسابات موسيماني.. العروض تنهال على فيراري الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة ويخطف نجمه

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 6 ساعات

بـ 100 مليون يورو.. ريال مدريد يلامس صفقة القرن

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ يوم

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 11 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

06:01 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

05:12 م

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

04:35 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام