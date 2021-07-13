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طارق السيد مدير فني للترسانة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تعاقد مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد مع طارق السيد نجم نادي الزمالك والمدير الفني السابق لفريق النصر ليقود الفريق في الموسم الكروي الجديد بدورى القسم الثاني.

وقد استقرت لجنه الكره على طارق السيد مدير فني بعد مفاوضات تمت بين الطرفين خلال الأيام الماضية انتهى بالاتفاق على كافة الأمور.

وتكون الجهاز الفني من عمر جمال نجم الاسماعيلى مدرب عام ومعه محمد عطا الله مدرب ومحمد عبد العال مدرب حراس مرمى.

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