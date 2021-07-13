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بنزيما بديل أجويرو في مانشستر سيتي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع أحد لاعبي الهجوم بشكل غير متوقع على الإطلاق وذلك من أجل تعويض رحيل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وأشار موقع ديفينسا سينترال الإسباني إلى أن أجويرو رحل عن مانشستر سيتي في الصيف الحالي  بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع المان سيتي وانضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

وأكد الموقع الإسباني أن مانشستر سيتي حاول التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك بناءً على طلب من المدير الفني للسيتزنز الإسباني بيب جوارديولا.

وأوضح الموقع الإسباني أن جوارديولا حدد بنزيما كبديل ثاني من أجل تدعيم هجوم المان سيتي وذلك في حالة فشله في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي الذي يبالغ ناديه في مطالبه المادية.

وأفاد الموقع الإسباني بأن مانشستر سيتي تواصل بالفعل مع بنزيما من أجل إقناعه بالانتقال للعب في الدوري الإنجليزي وأغراه براتب ضخم أعلى مما يتقاضاه مع الملكي.

ولفت الموقع الإسباني أن محاولات مانشستر سيتي بائت بالفشل وذلك بعد أن توصل ريال مدريد لاتفاق مع بنزيما بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022 لموسم إضافي آخر ليستمر في السانتياجو برنابيو في الموسمين المقبلين.

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