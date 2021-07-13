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بدء عزاء شقيق رامي صبري بمنزل العائلة وماجد المصري أول الحضور

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأ منذ قليل عزاء الفنان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري بمنزل العائلة في الشيخ زايد.

وكان أول الحاضرين في العزاء الفنان ماجد المصري، حيث حرص على تقديم واجب العزيز في الفنان الراحل كريم صبري.

يذكر أن كريم صبري توفى مساء الأحد، حيث تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من مصحة للإدمان والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز.

وجاء ذلك عقب مرور كريم صبري بأزمة نفسية صعبة.

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