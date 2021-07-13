Advertisements

حبس المتهم بسرقة مستحضرات تجميل من صيدلية بالمعادي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
Advertisements
قررت نيابة المعادي حبس المتهم بسرقة مستحضرات تجميل وبعض الأدوية من داخل إحدى الصيدليات بأسلوب "المغافلة" بالمعادي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها وجود مشاجرة داخل إحدى الصيدليات الكائنة بذات المنطقة، بإستبيان الأمر تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) حال شروعه فى السرقة من داخل الصيدلية المشار إليها، وبحوزته (كمية من مستحضرات التجميل وبعض الأدوية).

وبسؤال المسئول عن الصيدلية المشار إليها قرر بأنه حال تواجده داخل الصيدلية محل عمله، فوجئ بقيام المتهم بالشروع فى السرقة من داخلها، كما أضاف بسابقة قيام المتهم بسرقة كمية من مستحضرات التجميل من داخل الصيدلية محل الواقعة سابقًا.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها، وأقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل الصيدليات بأسلوب "المغافلة".

وبتطوير مناقشته إعترف بسرقة المضبوطات حيازته من داخل عدد (2) صيدلية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صيدلية سرقة مستحضرات تجميل حوادث الفجر حبس المعادي

أخبار تهمك

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة ويخطف نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ يوم

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 7 ساعات

القاطرة الإفريقية.. موسيماني يطلب ضم مهاجم القطن الكاميروني للأهلي

منذ ثلث ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خروجه من حسابات موسيماني.. العروض تنهال على فيراري الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط عاطل يسرق الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بالمقطم

حبس مدير صيدلية ضبط بحوزته 15 ألف قرص دوائي غير مسجل بـ"الصحة" في المعصرة

"مستحضرات تجميل بنصف مليون جنيه".. سقوط 2 لسرقتهما سيارة نقل بالمرج

القصة الكاملة لعصابة سرقة محال مستحضرات التجميل بالتجمع (صور)

أمن القاهرة يضبط 5 تشكيلات عصابية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لضبط مرتكبي جرائم السرقة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 م

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

06:01 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

05:12 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام