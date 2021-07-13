حبس المتهم بسرقة مستحضرات تجميل من صيدلية بالمعادي

قررت نيابة المعادي حبس المتهم بسرقة مستحضرات تجميل وبعض الأدوية من داخل إحدى الصيدليات بأسلوب "المغافلة" بالمعادي 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها وجود مشاجرة داخل إحدى الصيدليات الكائنة بذات المنطقة، بإستبيان الأمر تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) حال شروعه فى السرقة من داخل الصيدلية المشار إليها، وبحوزته (كمية من مستحضرات التجميل وبعض الأدوية).



وبسؤال المسئول عن الصيدلية المشار إليها قرر بأنه حال تواجده داخل الصيدلية محل عمله، فوجئ بقيام المتهم بالشروع فى السرقة من داخلها، كما أضاف بسابقة قيام المتهم بسرقة كمية من مستحضرات التجميل من داخل الصيدلية محل الواقعة سابقًا.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها، وأقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل الصيدليات بأسلوب "المغافلة".



وبتطوير مناقشته إعترف بسرقة المضبوطات حيازته من داخل عدد (2) صيدلية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.



وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.