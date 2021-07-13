عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي الرسمي ضد كايزر تشيفز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.









ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز واللقب للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما توج باللقب الموسم الماضي على حساب الزمالك غريمه التقليدي.









ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره كايزر شيفز الجنوب إفريقي، مساء يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.









وكان فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، قد وصل للمباراة النهائية على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بعد الفوز ذهابًا بهدف نظيف، والتعادل في الإياب سلبيًا.









وعلى الجانب الآخر، وصل النادي الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، بعدما تفوق على منافسه الترجي التونسي ذهابًا بهدف وحيد، وثلاثية نظيفة في الإياب، بقيادة مهاجمه محمد شريف.





واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، حيث من المتوقع أن يكون كالآتي:-









حراسة المرمي: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أكرم توفيق- بدر بانون-أيمن أشرف- علي معلول.





خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج.





خط الوسط: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة





خط الهجوم: محمد شريف.



