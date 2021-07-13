الحزن يسيطر على رامي صبري في عزاء شقيقه

بدأ منذ قليل عزاء شقيق الفنان رامي صبري، في منزل العائلة بمدينة الشيخ زايد.



وظهر من خلال بعض الصور الحزن الشديد الذي يخيم على الفنان رامي صبري، في عزاء شقيقه.



وكان أول الحاضرين في العزاء الفنان ماجد المصري، وعدد من نجوم الفن.



يذكر أن كريم صبري توفى مساء يوم الأحد، حيث تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من مصحة للإدمان والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز.



وجاء ذلك عقب مرور كريم صبري بأزمة نفسية صعبة.