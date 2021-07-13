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مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، سبب عدم تحسن حالة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز رغم التماثل للشفاء من فيروس كورونا.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن المضاعفات الكبيرة التي تحدث بعد كورونا موجودة ولكنها ليست كبيرة، موضحًا أن هناك 25 عرضًا قد يحدث ما بعد كورونا منها أسبابا نفسية وعصبية، وهناك مضاعفات تحدث في الجهاز التنفسي مثل التلفيات التي تحدث في الرئة بعد الإصابة بكورونا.

ولفت إلى أن مضاعفات كورونا قد تمتد وتترك صعوبة في التنفس والحركة، رغم التماثل للشفاء من فيروس كورونا، وعلاج هذه المضاعفات قد يحتاج إلى وقت طويل، وهذا يرجع لعدة أسباب منها: قوة الإصابة أو قوة الجهاز المناعي أو أي مشاكل صحية للمصاب.

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