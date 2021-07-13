مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، سبب عدم تحسن حالة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز رغم التماثل للشفاء من فيروس كورونا.





وقال مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن المضاعفات الكبيرة التي تحدث بعد كورونا موجودة ولكنها ليست كبيرة، موضحًا أن هناك 25 عرضًا قد يحدث ما بعد كورونا منها أسبابا نفسية وعصبية، وهناك مضاعفات تحدث في الجهاز التنفسي مثل التلفيات التي تحدث في الرئة بعد الإصابة بكورونا.



