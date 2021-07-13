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'الصحفيين' تطالب النائب العام بمتابعة الحالة الصحية للزميل المحتجز هشام فؤاد

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
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خاطبت نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، النائب العام ورئيس نيابة أمن الدولة العليا، بشأن متابعة الحالة الصحية للزميل الصحفي المحتجز احتياطيًا هشام فؤاد، والذي بدأ إضرابًا عن الطعام السبت الماضي، بمحبسه بسجن ليمان طرة، احتجاجًا على انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيًا.

وقال محمود كامل عضو مجلس النقابة، إن النقابة طالبت في خطاباتها، باتخاذ الإجراءات القانونية والطبية المُتبعة، للإشراف على حالة الزميل الصحية؛ وذلك للحفاظ على صحته وحياته، وكذلك الإفراج عنه، استنادًا للمادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ٥٤ من الدستور المصري.

وأضاف أن النقابة طالبت في خطاباتها أيضًا بتصريح لأعضاء المجلس لزيارة الزميل المحتجز في محبسه، وذلك بصفتهم، للاطمئنان على أوضاعه الصحية.

وكان قد تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان، تتضمن أربعة مطالب؛ للإفراج عن الزميل الصحفي المحتجز هشام فؤاد، الذي بدأ إضرابًا عن الطعام.

وطالب أعضاء المجلس في مذكرتهم، التي تقدموا بها اليوم، إبلاغ النيابة العامة رسميًا، لمباشرة شئونها في متابعة الحالة الصحية للزميل، وتقديم مايلزم من رعاية صحية له.

وجاء نص المذكرة كالتالي: 

السيد الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين
تحية طيبة وبعد..

يرجى التكرم بالموافقة على ما يلي:

أولًا: متابعة فورية مع السلطات المختصة لحالة الزميل هشام فؤاد والذي بدأ إضرابًا عن الطعام في محبسه يوم السبت الماضي لتجاوزه عامين من الحبس الاحتياطي وهي أقصى مدة وفقا للقانون وخطورة ذلك على حياته. 

ثانيًا: إبلاغ النيابة العامة رسميا لمباشرة شئونها في متابعة الحالة الصحية للزميل هشام فؤاد وتقديم مايلزم من رعاية صحية له. 

ثالثًا: مخاطبة السيد النائب العام بطلب الإفراج الفوري عن الزميل هشام فؤاد وكل زميل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون. 

رابعًا: مخاطبة السيد المستشار النائب العام للموافقة علي زيارة عاجلة للزميل هشام فؤاد في محبسه بوفد يرأسه السيد النقيب والموقعون على هذا الطلب ومن يرغب من أعضاء المجلس. 

مقدمة
هشام يونس 
محمود كامل 
محمد سعد عبدالحفيظ 
تحريرًا في ١٣ يوليو ٢٠٢١

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هشام فؤاد نقابة الصحفيين ضياء رشوان حبس هشام فؤاد الفجر

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