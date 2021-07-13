خبيرة تغذية: عشب الفولينك يضبط مستوى السكر في الدم



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لتناول عشب الفولينك لضبط مستوى السكر في الدم، وضبط الحالة المزاجية، خاصة لدى مريض السمنة المحب للسكريات.





وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دنيا رامز برنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن زيادة معدل الحرق يكون من خلال تناول بعض المواد التي تقلل الشهية مثل التوت البري، والجرسينيا والكوجيك.





وأشارت إلى أن مريض السمنة قد يشعر بالاكتئاب وينغلق على نفسه بسبب الاحراج، ولذلك هناك ضرورة للعمل على خفض الوزن قدر الإمكان.





