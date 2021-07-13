القاطرة الإفريقية.. موسيماني يطلب ضم مهاجم القطن الكاميروني للأهلي

كشفت تقارير كاميرونية، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وضع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القطن الكاميروني، ضمن اهتماماته للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وأكد موقع "كيك 442"، أن لامبيرت نجيمي أرينا مهاجم الفريق الكاميروني، على رادار القلعة الحمراء، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، تدعيم خط هجومه في ظل تراجع مستوى كل من والتر بواليا ومروان محسن، واقترابهما من الرحيل على سبيل الإعارة بالموسم الجديد.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بالمباراة المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا.