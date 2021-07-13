الإسكان: مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% متاحة أيضًا لهذه الفئات

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% على مدار 30 عامًا.



وقالت "مي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن العميل يستطيع أن يتقدم بداية من الغد إلى أي بنك من أجل تقديم أوراقه ومستنداته للحصول على التمويل وشراء الوحدات.

وأشارت إلى أنه يحق للمتقدم أن يحصل على أي وحدة سكنية في المدينة التي يعمل بها أو يسكن فيها بشرط أن يكون من متوسطي أو محدودي الدخل بحيث يكون الحد الأقصى للراتب يصل إلى 6000 جنيه، موضحة أن مساحة الشقق تصل إلى 150 متر وتصل أسعارها إلى مليون و400 ألف جنيه ولكن في هذه الحالة يزيد قيمة الفائدة إلى 20%.



وأكدت أن هذه المبادرة لا تخص الموظفين فقط، ولكن يمكن للعمالة اليومية أو الحرة الاشتراك فيها بشرط أن يكون لديه مقدرة على الالتزام بسداد القسط، كما يمكن لأصحاب المعاشات أن يقوم بالمشاركة في المبادرة ولكن في هذه الحالة يكون مطالب بدفع 40% من قيمة الوحدة ويوقف التقسيط عند سن 75 سنة.



وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن دفع الـ10% مقدم بالنسبة للوحدات الأقل أو 20% بالنسبة للوحدات الأغلى هو شرط للتأكد من جدية العميل في الاستمرار في دفع الأقساط والانتفاع بالمبادرة.



