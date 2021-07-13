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حبس المتهم بقتل صديقه بسبب جرعة مخدرات في الدقي 4 أيام

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة العامة بشمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل صديقه بسبب الخلاف على جرعة مخدرات في الدقي 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما أمرت النيابة بعرض على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب داخل إحدى الشقق السكنية بالدقي، وتبين أن صديقه وراء الواقعة التي وقعت نتيجة مشاجرة بالأيدي حدثت بينهما بسبب الخلاف على جرعة مخدرات.

وأوضح البلاغ أن المشاجرة بين الطرفين تطورت فدخل على إثرها أحدهما إلى المطبخ، واستل سكينًا، وتوجه إلى الضحية وسدد له عدة طعنات في الصدر.

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