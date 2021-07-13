"الحسيني" يكشف سبب تأجيل انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن المشاريع بشكل عام في العاصمة تسير بشكل جيد، خاصة في الحي السكني، مضيفًا أن الانتهاء من البينة التحتية في العاصمة، مقترن بالانتهاء من توصيل المرافق لكل المباني، حتى لا يحدث أي قطع في الفايبر الخاص بالإنترنت وخلافه.



وتابع "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن تأجيل نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية، حدث بسبب حدوث بعض التأخير من بعض الشركات، وهذا الأمر كان متوقعًا، معقبًا: "لما نتكلم عن تأخير عدة شهور، في مثل هذا المشروع الضخم، فهذا لا يعتبر تأخير"



ولفت إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سيكون في الربع الأخير من هذا العام، وبالتحديد بداية من شهر اكتوبر، والموظفين سينتقلوا بشكل كامل مع بداية العام الجديد

