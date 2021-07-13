شاكر: عالجنا العجز الكهربائي ولدينا قدرات تفوق 13 ضعف السد العالي





أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علي أن الوزارة لم تقوم بقطع التيار الكهربائي منذ يوليو ٢٠١٥، وأن الانقطاعات التي قد تتعرض لها بعض المناطق لها أسباب اخري ليس نقص الطاقات الكهربائية.









واضاف شاكر خلال تصريحات صحفية علي هامش ندوة مجلس الاعمال المصري للتعاون الدولي قطاع الكهرباء في مصر من العجز الي الفائض، أن الوزارة حققت انجازات بلغت نسبته ١٠٧% عن المرصود في خطة تطوير القطاع خلال ٧ سنوات الماضية، حيث تم إدخال قدرات كهربائية على الشبكة بلغت نحو ٢٨ الف ميجاوات خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٤وحتى نهاية ٢٠١٨ بما يعادل ١٣ ضعف قدرة السد العالي.









وأضاف وزير الكهرباء، أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطوير المنظومة، ورفع كفاءة الشبكات إلى جانب تطوير محطات التوزيع.





وأوضح شاكر، ان الوزاررة رفعة كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بعدما تقادم منها ٣٠%، مشيرا إلي انه كان هناك عجز الكهربائي يبلغ ٦ ألاف ميجاوات، كما تم تطوير شبكات نقل الكهرباء الفائقة وعالية الجهد.









وأشار إلى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام ٢٠١٥ واثناء مفاوضته مع شركة جينرال اليكتريك لانشاء ثلاث محطات لتوليد ١٤ الف ميجاوات، بتكلفة ٦ مليار يورو وهو سعر جيد، مشيرا الي ان العائد علي الاستثمارات من تلك المحطات سيتحقق خلال من ٦ الي ٧ سنوات.









وقال شاكر إنه تم توقيع اتفاقية إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذات الجهود الفائقة جهد 500 كيلو فولت، و220 كيلو فولت و132 كيلو فولت، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربية، مع التحالف المكون من سيمنز ألمانيا، وسيمنز مصر، وحسن علام للإنشاءات.