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دياب ومصطفى درويش يصلان عزاء شقيق رامي صبري
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:40 م
مي مرسي
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وصل الفنان دياب ومصطفى درويش، عزاء الفنان كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، والمقام في منزل العائلة بالشيخ زايد.
وبدأ العزاء منذ قليل بحضور عدد من نجوم الفن، وكان من أول الحاضرين الفنان ماجد المصري.
يذكر أن كريم صبري توفى مساء يوم الأحد، حيث تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من مصحة للإدمان والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز.
وجاء ذلك عقب مرور كريم صبري بأزمة نفسية صعبة.
وبدأ العزاء منذ قليل بحضور عدد من نجوم الفن، وكان من أول الحاضرين الفنان ماجد المصري.
يذكر أن كريم صبري توفى مساء يوم الأحد، حيث تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من مصحة للإدمان والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز.
وجاء ذلك عقب مرور كريم صبري بأزمة نفسية صعبة.
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