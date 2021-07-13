ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني تمكن من التعاقد مع صفقة هجومية مجانية من صفوف غريمه التقليدي برشلونة الإسباني .









وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن مسئولي الملكي توصلوا إلى اتفاق رسمي مع خاومي جاردي قائد فريق شباب برشلونة من أجل التعاقد معه وضمه إلى فريق الشباب بنادي العاصمة الإسبانية المعروف بالكاستيا في صفقة انتقال حر وذلك عقب نهاية عقده مع البارسا .









وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن خاومي جاردي البالغ من العمر 19 عامًا لم يتوصل إلى اتفاق مع النادي الكتالوني من أجل تجديد العقد الذي انتهى في 30 يونيو الماضي وبالتالي أصبح حالياً لاعب حر.









ولفتت الصحيفة الإسبانية أن جاردي الذي يعتبر الجناح الأيمن المركز المفضل له كان قد إنضم إلى برشلونة في صيف 2016 من ريوس ديبورتيو وتدرج بين فرق الفئات السنية وصولاً إلى الفريق تحت 19 عاماً.