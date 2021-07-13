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لحظة الافتتاح التجريبي لكوبرى الثقافة الجديد بسوهاج (فيديو)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
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افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج منذ قليل كوبرى الثقافة الجديد تجريبيا، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وكوكبة من القيادات التنفيذية والشعبية، واعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ان هذا العمل عظيم ويساعد على حل المشكلة المرورية بالمنطقة ويعمل على تسهيل حركة السير، وتم انجاز المشروع في وقت قياسي.

وأكد خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ، أن شعب سوهاج سعيد بهذا الانجاز، ويقدم الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة القيادات على سرعة الانجاز والافتتاح في الموعد المحدد.

وسبق أن أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أنه تم تحديد مساء اليوم للتشغيل التجريبي الخاص بكوبرى الثقافة الجديد وبتكلفه 300 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن الكباري والطرق هما من أوليات الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم تنفيذ العديد منها بمحافظة سوهاج، حيث تم إنشاء عدد من المحاور العلوية على النيل شمال وجنوب المحافظة، لربط ما بين الطرق الزراعية والصحراوية بعضها البعض، وقللت في تكلفة النقل وقربت المسافات بشكل كبير فمنها من ساهم في نقل أكثر من مليون مواطن ما بين الشرق والغرب، ومنه كوبرى طما العلوى على النيل، وكوبرى جرجا دار السلام.

وكان احدث تلك الباري في سوهاج كوبرى الثقافة الجديد والذى يعد من أهم محاور النقل داخل مدينة سوهاج والذى سوف يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط ويعمل على السيولة المرورية داخل مدينة سوهاج.

يذكر أنه يقع كوبرى الثقافة العلوى بنطاق الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج برئاسة المحاسب عامر عوض وتم إنشاء الكوبرى ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبلغت التكلفه الإجمالية لإنشاء الكوبرى 300 مليون جنيه تقريبا وطول الكوبرى الرئيسى 650 متر ويعمل الكوبرى فى إتجهات الكوبرى بداية من شارع التحرير وحتى شارع الشهيد بعرض متفاوت من 14.5م إلى 19.5م، ويضم 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، ويشمل منزل بشارع بورسعيد 200م بعرض 6.8م بواقع حارتين، ومطلع من شارع اسيوطسوهاج 175م بعرض 6.8م بواقع حارتين، بالإضافة إلى مطلع من شارع المحطة 135م بعرض 6.3م بواقع حارتين والهدف من الإنشاء تجنب التداخل بين الاتجاهات المختلفة، وتحقيق السيولة المرورية بمدينة سوهاج. 

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كوبري طريق سوهاج افتتاح

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