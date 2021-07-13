أحمد موسى بعد إطلاق مبادرة التمويل العقاري: وداعًا للإيجار.. (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة التمويل العقاري بقيمة 100 مليار بفائدة 3% متناقصة لمدة 30 سنة وهي أطول فترة سداد ولم تحدث من قبل لمحدودي ومتوسطي الدخل لنقول وداعا للإيجار.



وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البنك المركزي أعلن اليوم عن تفاصيل المبادرة التي كان ينتظرها الملايين.



وتابع أن شقق المبادرة غير قابلة للبيع فهي للسكن تنفيذا لمقولة الرئيس أن كل من يحتاج شقة سيجدها ويحصل عليها، مؤكدا أن الوحدات كاملة التشطيب بما يليق بالمواطن.



وأكد أنه من حق المواطن المصري أن يحصل على مكان لائق للعيش، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتحمل 270 مليار جنيه حجم الفوائد على مدار 30 سنة.



وأشار إلى أنه لأول مرة يتم مد سن المستفيدين من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لـ 75 سنة حتى يحصل كل من يريد شقة على طلبه، مؤكدا أن الدولة تعمل في كل الاتجاهات لتحسين حياة المواطن والإنفاق كبير فتكلفة مشروع حياة كريمة 800 مليار جنيه لتمتد التنمية لكل رقعة في مصر.



وأوضح موسى أن المشروعات التي تتم توفر العديد من فرص العمل للمصريين خاصة أن المشروعات متكاملة والمواطن يحصل على الشقة كاملة التشطيب.



