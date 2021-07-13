Advertisements

أحمد موسى بعد إطلاق مبادرة التمويل العقاري: وداعًا للإيجار.. (فيديو)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:33 م
داليا الحسين
Advertisements

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة التمويل العقاري بقيمة 100 مليار بفائدة 3% متناقصة لمدة 30 سنة وهي أطول فترة سداد ولم تحدث من قبل لمحدودي ومتوسطي الدخل لنقول وداعا للإيجار.

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البنك المركزي أعلن اليوم عن تفاصيل المبادرة التي كان ينتظرها الملايين.

وتابع أن شقق المبادرة غير قابلة للبيع فهي للسكن تنفيذا لمقولة الرئيس أن كل من يحتاج شقة سيجدها ويحصل عليها، مؤكدا أن الوحدات كاملة التشطيب بما يليق بالمواطن.

وأكد أنه من حق المواطن المصري أن يحصل على مكان لائق للعيش، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتحمل 270 مليار جنيه حجم الفوائد على مدار 30 سنة.

وأشار إلى أنه لأول مرة يتم مد سن المستفيدين من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لـ 75 سنة حتى يحصل كل من يريد شقة على طلبه، مؤكدا أن الدولة تعمل في كل الاتجاهات لتحسين حياة المواطن والإنفاق كبير فتكلفة مشروع حياة كريمة 800 مليار جنيه لتمتد التنمية لكل رقعة في مصر.

وأوضح موسى أن المشروعات التي تتم توفر العديد من فرص العمل للمصريين خاصة أن المشروعات متكاملة والمواطن يحصل على الشقة كاملة التشطيب.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ 41 دقيقة

بعد خروجه من حسابات موسيماني.. العروض تنهال على فيراري الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 54 دقيقة

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 4 ساعات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة ويخطف نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

القاطرة الإفريقية.. موسيماني يطلب ضم مهاجم القطن الكاميروني للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 م

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

06:01 م

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

06:01 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

05:12 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام