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مبادرة التمويل العقاري .. "قوى النواب": تساعد الشباب المقبلين على الزواج بأقساط مريحه

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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ثمن النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، للتمويل العقاري، مؤكدا أن المبادرة إنجاز جديد يضاف ضمن الإنجازات العديدة التي تم تدشينها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "عبدالفتاح" في تصريح لبوابة "الفجر": إن هذه المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لإتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على سكن بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس جميعها تصب لصالح المواطن

وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المبادرة توفر سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية مما يخفف الأعباء عليهم، كما أن هذه المبادرة تساعد الشباب المقبلين على الزواج بشكل كبير في امتلاك وحدات سكنية تمنحه الفرصة للزواج بتكاليف أقل، مشيرا إلى أن الأقساط مريحه تصل إلى 30 عامًا.

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مجلس النواب مبادره التمويل العقاري الفجر التمويل العقاري البنك المركزي

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