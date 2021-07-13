بسمة وهبة عن صفع كمسري لمواطن: "هل الوزارة مخترقة بإرهابيين وإخوان؟"



استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، حادث قطار منوف، الذي أهان فيه الكمسري راكبا أمام ابنته بعدما رفض دفع ثمن التذكرة، مشددة على أن ما ارتكبه السائق كان خاطئا ولا يمكن أن يبرر: "من حقك تشوف شغلك، لكن بالقانون والاحترام وعدم إهانة أي مواطن، وبخاصة أن ابنته كانت معه".



وأضافت وهبة، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور":" لو الراكب غلط، الكمسري ميغلطش، ممكن يعمل محضر وإجراءات قانونية، ولكن ليس بالتجاوز".



وتابعت، أن التطاول على المواطنين لا يمكن أن يكون مسلكا للحفاظ على حقوق الدولة المصرية: "هل التطاول على الناس هيجيب حق الدولة؟! الدولة بريئة منك ومن أفعال، مش معقول الدولة عمالة تشتغل وتتعب وتصرف ملايين عشان تحسين الخدمة ويجي كمسري متعصب أو مش فاهم وظيفته يبوظ الدنيا ويخلي الشكل العام وحش بالمنظر ده".



وواصلت: "هي دي خطة ممنهجة ولا إيه؟! هل وزارة النقل مخترقة بإرهابيين وإخوان وعناصر عاوزة تعمل كده؟! أرجو من سيادة الوزير فصل أي عنصر يشك أنه إرهابي او ينتمي إلى أي جماعة إرهابية".