أستاذ موارد مائية: هناك أقمار صناعية تؤكد بدء الملء الثاني للسد الإثيوبي

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن هناك صور للأقمار الصناعية تؤكد بدء الملء الثاني للسد الإثيوبي بتخزين مليار متر مكعب اليوم، موضحًا أنه سيتم تخزين حوالي 3 مليار متر مكعب فقط خلال الملء الثاني، بالإضافة لـ 5 مليار متر مكعب تم تخزينها خلال الملء الأول للسد.



وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن وزير المياه الإثيوبي قال في جلسة مجلس الأمن أنهم يسعوا للوصول لـ 13.5 مليار متر مكعب ولم يحدد ما إذا كانت خلال الملء الثاني فقط، أم مجموع الملء الثاني والأول معًا.



وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الفيضان سيهجم خلال 10 أيام، وإذا لم تقم إثيوبيا بتعلية الممر الأوسط خلال هذه الأسبوع سيهجم عليه الفيضان، موضحًا أنها بحاجة لصب 22 متر أخرى حتى تستطيع الملء الثاني للسد بالكامل، وهذا أمر مستحيل خلال تلك الفترة، متوقعًا أن تكون فيضانات هذا العام من متوسطة لأعلى من المتوسط، ولكن دقة التوقعات ضعيفة ولا ينبغي أن نبني عليه خطط، منوهًا بأن الفيضان عندما يكون متوسط يأتي بما يعادل حصة مصر من مياه النيل.



ونوه، بأن المياه الموجودة ببحيرة السد كفيلة بتشغيل التوربينات، ولكن من الواضح أنه لم يتم تركيب التوربينات بعد؛ وأن المشكلة ليست في قيمة المياه المخزنة وإنما في التوربينات.