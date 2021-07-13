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صندوق مكافحة الإدمان يكشف تفاصيل تقدم أكثر من 6 آلاف موظف بالدولة للعلاج (فيديو)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف أحمد كتامي، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان، التفاصيل المتعلقة بتقدم أكثر من 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان خلال شهرين.

وقال "كتامي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن هناك 6022 موظف قاموا بالتواصل مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، ويتم تقديم كل خدمات العلاج بالمجان وبسرية تامة ووفق المعايير العالمية مع زيادة عدد المراكز إلى 27 مركز.

وأشار إلى أنه تم افتتاح ثلاث مراكز جديدة لعلاج الإدمان في محافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح وبورسعيد، مع افتتاح مركزي في قنا وسوهاج، موضحًا أنه في حال عدم توفر مركز للبناء في أحد محافظات الجمهورية يتم الإشارة له إلى من يحتاج للعلاج أقرب محافظة لمكان سكنه وكلها بالمجان وبسرية تامة.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة إلى موظفي الدولة بأنه بعد تطبيق القانون الذي يقضي بفصل العامل الذي يثبت إدمانه للمخدرات وإصداره سيتم الفصل بشكل نهائي لأي موظف سيثبت إدمانه وعدم تقدمه للخضوع للعلاج.

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