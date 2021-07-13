"الديهي": الاتحاد الافريقي أضاع عام في مفاوضات بلا جدوى بشأن السد الإثيوبي



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، قال في تصريح له أننا ندعم جهود الاتحاد الأفريقي لحل أزمة السد الإثيوبي وندعو للحوار لتجاوز الخلافات.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذا التصريح يغلب عليه الطابع الدبلوماسي والمجاملات السياسية.



وتابع، أن تصريحات وزير خارجية الاتحاد الاوروبي لا تختلف كثيرًا عن التصريحات التي تؤكد أن الاتحاد الإفريقي هو سيد القرار الخاص بالمشاكل الإفريقية وقادر على حلها، موضحًا أن مصر لم تعترض على ذلك، ولا تقلل من شان الاتحاد الإفريقي، ولكن الاتحاد الإفريقي أضاع عام كامل من مفاوضات بلا جدوى وغير مثمرة وليس هناك أي إشارة أننا قد نصل من خلال الاتحاد الإفريقي لاتفاق ملزم لكافة الاطراف، وهذا يمثل بالنسبة لمصر تضيع وقت.