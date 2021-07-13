غدًا.. إعتماد التعريفة الخاصة بمحطات شحن السيارات الكهربائية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مجلس الوزراء سوف يعتمد غدًا الأربعاء، التعريفة الخاصة بمحطات شحن السيارات الكهربائية مؤكدًا أنه سيتم بيعها بسعرها الحقيقي وبدون دعم.









واوضح شاكر خلال تصريحات صحفية علي هامش مجلس الاعمال للتعاون الدولي قطاع الكهرباء من العجز إلي الفائض، أن اجمالي استثمارات مصر في شبكات التوزيع خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ ٣٦ مليار جنيه.









واضاف شاكر، أن الوزارة أسست برنامج القراءة الموحد لضمان التأكد من أن قيمة الفاتورة تعكس الإستعلام الحقيقي للمواطنين، مشيرًا إلي أن الوزارة تسعي لانشاء ٤٧ مركز تحكم في شبكات التوزيع على مستوي الجمهورية لتقليل انقطاع التيار الكهربائى، وتم رصد ٢ مليار يورو للبدء في انشاء ١٦ مركز خلال المرحلة الأولي.









وأشار الوزير إلي أن اجمالي عدد العدادات الكودية بلغ ٣٧ مليون عداد، وأن الوزارة تستهدف تحويلهم إلي عدادت مسبوقة الدفع خلال خمس سنوات، موضحا أنه تم تركيب حتي الأن ١١مليون عداد مسبوق الدفع في مختلف محافظات الجمهورية.