بسمة وهبة عن واقعة قطار منوف: رهان الدولة على المرأة كسبان دايما



استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، حادث قطار منوف، الذي اهان فيه كمسري راكبا أمام ابنته بعدما رفض دفع ثمن التذكرة، قائلة: " الحادث كشفت عن مكانة المرأة المصرية في المجتمع وأن رهان الدولة على المرأة كسبان دائما".



وأضافت وهبة، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "الحكاية ببساطة حصلت في قطار منوف طنطا، وهي ليست جديدة لكنها متكررة بشكل مستفز وغريب ومريب، كمساري القطار تشاجر مع مواطن لأنه لم يدفع التذكرة، فتدخل الركاب لتهدئة الكمسري، الذي أهان الرجل أما ابنته، لكن الكمسري كمل في عناده، وأهان الرجل وضربه أمام ابنته وعلى مرأى ومسمع من كانوا في القطر".



وتابعت: "ومن بين الركاب ظهرت سيدة مصرية وصورت الواقعة، وعرضته على الكمسريأن تدفع ثمن تذكرة الرجل، وقالت له لا يجب أن تهين أب أمام ابنته التي كانت تبكي بسبب ما حدث لوالدها، لكن الكمسري رفض الحصول على ثمن التذكرة".



وواصلت: "هنا أقول إننا في حاجة إلى وقفة.. إيه حكاية الكمسرية؟! إيه الطريقة دي؟! المؤسسات اللي بيشتغلوا فيها ورؤساءها مش كده، وأحسن منهم، ليه مش بياخدوهم قدوة؟! ده شيء محير جدا لأنها ليست الواقعة الأولى".