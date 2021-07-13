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مدرب باريس سان جيرمان يصدم راموس
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:58 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت
تقارير صحفية فرنسية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان
جيرمان الفرنسي حسم موقفه من تغيير خطة لعب الفريق بعد التعاقد مع الإسباني سيرجيو
راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني السابق.
وأكدت
شبكة تيلفوت الفرنسية أن بوكيتينو غير
معجب أبداً باللعب بثلاثة مدافعين وأنه لا ينوي استخدام تلك الخطة.
وأفادت
الشبكة الفرنسية بأن الثنائي كيمبيمبي وراموس سيتوجب عليهما القتال من أجل الحصول
على مركز أساسي لأن ماركينيوس لا يمكن المساس به.
ولفتت
الشبكة الفرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي كان قد تعاقد مع المغربي أشرف حكيمي
حتى يشغل مركز الظهير الأيمن.
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