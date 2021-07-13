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غدًا.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن مركز ومدينة أطفيح

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإيقاف تشغيل محطه مياه أطفيح المرشحه لمده ٦ ساعات وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق ١٤ /٧/٢٠٢١ حتي الساعة الرابعة صباح يوم الخميس الموافق ١٥/٧/٢٠٢١وذلك لإصلاح العطل بخط الطرد قطر ١٢٠٠مم الخاص بطلمبات العكرة بمحطه مياه أطفيح المرشحة.

وتنوه محافظة الجيزة، بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه خلال تلك الفترة هي مركز ومدينة أطفيح والقرى التابعة لها.
 
ومن جهته وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الانتهاء منها .

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أطفيح بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات مشيراً بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقيه الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية الاحتياجات .

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