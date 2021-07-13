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إسبانيا تسجل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت إسبانيا اليوم الثلاثاء 43960 إصابة جديدة بفيروس كورونا، متجاوزة 4 ملايين إصابة منذ بدء الوباء، حيث أدى متغير "دلتا" إلى زيادة كبيرة بالإصابات بين الشباب غير المطعمين.

 

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن معدل الإصابة على مستوى البلاد خلال 14 يوما وصل إلى ما يقرب من 437 حالة لكل 100 ألف شخص يوم الثلاثاء، مقارنة بـ368 حالة في اليوم السابق.

 

ومن بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما، ارتفع هذا الرقم إلى 1421 لكل 100 ألف.

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