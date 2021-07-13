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تعرف على مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مسؤولو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الفارس الأبيض حتى نهاية النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مباريات الزمالك في الدوري المصري

ومن المقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك 7 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز ومباراة أسوان بدور نصف نهائي بطولة كأس مصر.

و يستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي جدول مباريات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حتى نهاية النسخة الجارية من بطولة الدوري.

- الزمالك ضد غزل المحلة 3 أغسطس في استاد القاهرة

- الاتحاد السكندري ضد الزمالك 6 أغسطس في استاد الإسكندرية

- الزمالك ضد أسوان 9 أغسطس في استاد بترو سبورت " كأس مصر "

- الإسماعيلي ضد الزمالك 12 أغسطس في استاد الإسماعيلية

- الزمالك ضد وادي دجلة 16 أغسطس في استاد القاهرة

- سيراميكا ضد الزمالك 20 أغسطس في استاد السويس

- الزمالك ضد الإنتاج الحربي احد أيام 22 و 23 أغسطس في استاد القاهرة

- البنك الأهلي ضد الزمالك احد أيام 25 و 26 أغسطس في استاد بتروسبورت.

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