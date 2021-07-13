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رسالة نارية من بسمة وهبة لوزير النقل بعد واقعة كمسري منوف

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، حادث قطار منوف، مؤكدة أن سيدة القطار أثبتت أن المرأة المصرية بمليون رجل، حيث صورت الواقعة، وكانت إيجابية وحافظت على حق الرجل الذي أهين أمام ابنته، وقدمت بشكوى للمسؤولين.

وأضافت وهبة، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، أن الحوار الذي دار بين الكمسري وسيدة قطار منوف يثبت أن المواطنين واثقون من مؤسسات دولتهم وأنها ستحفظ حقوقهم حتى لو كان المخطئ موظف حكومي.

وتابعت، أن سيدة قطار منوف كانت شجاعة عندما وبخت الكمسري وطلبت منه عدم الاعتداء على المواطن، وأكدت له أن مقطع الفيديو الذي صورته للواقعة سيصل إلى وزير النقل، وهو ما يعبر عن ثقتها في وزير النقل ومؤسسات الدولة المصرية.

وطالبت الإعلامية بسمة وهبة، وزير النقل بأن يقبل الكمسري رأس الرجل أمام ابنته وأن تُرد كرامة الرجل الذي تعرض للإهانة أمام ابنته: "أنا واثقة أن هذا سيحدث في مكتب الوزير، من حقي أن أدافع عن المواطن المصري، وأشكر وزير النقل".

وواصلت: "القصة لن تنتهي بعقاب الرجل، لكن المهم هو رد الفعل وتعامل مؤسسات الدولة مع هذا النوع من الحوادث، وأشكر وزير النقل وسيدة القطار وتعامل الدولة المصرية مع الحادث.. بلدنا حلوة وتحيا مصر".

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