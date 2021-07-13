حبس متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالجمالية





وباستدعاء المجنى عليها تبين أنها (زوجة عم المتهم الأخير)، وتعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

قررت نيابة الجمالية حبس متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من إحدى الشقق السكنية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر)، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات أقرت بسابقة تعرفها على (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة البحيرة) من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وقيام الأخير بالاتفاق معها على سرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة سكنه، وعقب ذلك قام بتسليمها نسخة من مفتاح تلك الشقة وتمكنت من الدخول والاستيلاء على المضبوطات.