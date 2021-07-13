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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث علي صحراوي الإسماعيلية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين ارتجاج بالمخ، وكسور، وجروح، وذلك جراء حادث انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي بالقرب من كارتة تحصيل الرسوم.

تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد عن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم " 7563 ط. ص. ل " علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي بالقرب من كارتة تحصيل الرسوم، مما أدي الي إصابة كلا من المدعو، عبد الفتاح محمد حسن 47 عامًا، وزوجته خلود أحمد حسين 42 عامًا، وأطفالهما، غادة 15 عامًا، ومحمد 13 عامًا، وعلي 11 عامًا.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.

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