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عاجل.. شاكر: ملء سد النهضة دون اتفاق يؤثر على تبريد المحطات الكهربائية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:12 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد عصام
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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عدم التوصل لاتفاق ملزم بشان قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قد يؤثر على تراجع كميات المياه المستخدمة في تبريد المحطات الكهربائية، والذى بدوره  يؤدي لانخفاض كفاءتها في توليد الكهرباء.


وتابع خلال تصريحات صحفية علي هامش ندوة مجلس الاعمال المصري للتعاون الدولي: " قطاع الكهرباء تحول من العجز إلي الفائض ونحن مع الاخوة الإثيوبين في التنمية، ولكن يجب أن لا يؤثر السد علي كمية المياه التي تصل لنا لأن حدوث انخفاض في منسوب المياه نتيجة عملية الملء أو حدوث جفاف، ستتراجع حصة مصر من المياه وبالتالي تقل كميات المياه التي تستخدم في تبريد محطات الكهرباء مما يؤدي الي انخفاض كميات الطاقة التي تنتجها ".


واشار إلي أن مصر تنبهت لأزمة سد النهضة ومدي تأثيرها علي عمليات تبريد محطات الكهرباء، لذلك تم الإعتماد علي انشاء محطات جديدة تعتمد على التبريد بالهواء.

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