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وكيل "البنك المركزي" يعلن عن مفاجآت نارية بأسعار شقق مبادرة التمويل العقاري

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:31 م
البنك المركزي
البنك المركزي
داليا الحسين
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قالت رنا البدوي، وكيل محافظ البنك المركزي إن البنك يطلق مبادرات التمويل العقاري منذ 2014 لكن المبادرة الرئاسية الحالية لتوفير سكن لمحدودي ومتوسطي غير مسبوقة، موضحة سعر الفائدة 3 % متناقص، وتقسيط لمدة 30 سنة، وهو أمر غير مسبوق وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت، خلال لقاء مباشر ببرنامج "أخر النهار "، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الثلاثاء أنه بالنسبة لمحدودي الدخل الذين دخلهم من 4000 إلى 4500 جنيه للأعزب، وللأسرة 6000 جنيه، حيث ستتاح لهم وحدات بحوالي 300 ألف جنيه وهذا ما سيحدده صندوق الإسكان الاجتماعي سواء الدخل أو سعر الوحدة.

وأشارت وكيل محافظ البنك المركزي إلى أنه سيتم دفع 10 % مقدم تعاقد للفئات من محدودي الدخل المحددة بـ 4500 جنيه كراتب شهري للأعزب و6000 جنيه للأسرة.

ولفتت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يساهم بنسبة من قيمة مقدم الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن هناك نظام أنى لدراسة بيانات المتقدمين للحصول على وحدات المبادرة الرئاسية لضمان عدم تكرار الاستفادة.

ونوهت أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل الذين دخلهم 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14 ألف جنيه، سعر الوحدة لهم من 300 ألف جنيه إلى مليون و100 ألف جنيه، مقدم تعاقد لهذه الفئات 15% وهناك شريحة أعلى من مليون و100 ألف جنية إلى مليون و400 ألف جنيه مقدم تعاقد 20 %، مشيرة إلى أنه من ضمن الشروط أن يكون مصري الجنسية ولم يسبق له الاستفادة من مبادرات البنك المركزي السابقة.

وأشارت وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري متاحة في كل البنوك المصرية.


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