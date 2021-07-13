البابا تواضروس يطيب جسد القديس الأنبا بيشوي



طيب قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، جسد القديس الأنبا بيشوي في ديره بوادي النطرون بمشاركة ٤ من الآباء الأساقفة رؤساء الأديرة وعدد من الرهباومجمع رهبان الدير.



وشارك قداسته من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان، والأنبا إيسوذورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء البراموس، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة.



ويأتي التطييب بمناسبة عيد نياحة الأنبا بيشوي الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد غدٍ الخميس الموافق ٨ أبيب.