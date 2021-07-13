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مي عبد الحميد: مبادرة التمويل العقاري تقدم 60 ألف جنيه منحة لا تسترد (فيديو)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:23 م
كساب أحمد
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قال المهندس مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، إن مبادرة التمويل العقاري توفر الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بفائدة 3% على مدار 30 عامًا، حيث يشترط أن لا يتخطى دخل المستفيد المتزوج عن 6 آلاف جنيه، أو 4500 جنيه للأعزب، وهذا لا يعني أن الشخص الذي دخله يقدر بـ1500 جنيه لن يحصل على وحدة سكنية.

وتابعت "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدولة تقدم دعمًا نقديًا للمستفيد من المبادرة، خلاف الفائدة المدعومة، وهذا الدعم عبارة عن منحة من الدولة لا تسترد، تقدر بـ60 الف جنيه.

وأشارت إلى أن أغلب المستفيدين من خدمات صندوق التمويل العقاري المواطن يقدر دخلهم بـ2000 جنيه، مضيفة أن الصندوق يدعم محدودي الدخل إلى حد كبير

ولفتت إلى أن تكلفة المبادرة تقدر بـ100 مليار، والمستهدف بناء 150 الف وحدة سكنية سنويًا، وأسعار الوحدات ستبدأ من 165 الف جنيه، ووحدات متوسطي الدخل يصل سعرها لمليون جنيه، بشرط دفع 15% والتقسيط على 30 عامًا بفائدة 3%.

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