ما أقصى ارتفاع للمباني داخل عواصم المحافظات؟ أستاذ تخطيط يُجيب

كشفت غادة فاروق، رئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة عين شمس، عن أقصى ارتفاع يمكن أن تصل إليه المباني في عواصم المدن والمحافظات والأحياء المكتظة وفق اشتراطات البناء الجديدة.



وقالت "غادة" في حوارها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن الحد الأقصى للمباني داخل عواصم العاصمة هي 16 متر، وهو عبارة عن الدور الأرضي وأربع أدوار.



وأشارت إلى أن هذا الارتفاع لا يسري على المدن الجديدة، مؤكدة أنه لن يتم الحصول على الرخصة النهائية إلا بعد أن ينتهي من البناء ويتطابق البناء مع الرسومات المقدمة.



وأكدت رئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة عين شمس، أن من ضمن الاشتراطات توفر جراحات بعدد الشقق داخلها، لافتة إلى أن وضع الاشتراطات الجديدة للبناء سيعمل على تقنين عملية البناء وبالتالي سيتاح زيادة الطلب على الوحدات الشاغرة ولاسيما أن هناك 50% من أعداد الوحدات داخل القاهرة شاغرة.



