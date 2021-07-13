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حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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شهدت الأيام القليلة الماضية، العديد من الأنباء بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع بعض حُراس المرمى لتدعيم هذا المركز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

حيث تداولت أنباء الفترة الماضية حول دخول الأهلي فى مفاوضات مع المهدي سليمان حارس بيراميدز ومحمد بسام حارس طلائع الجيش.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لا يُفكر في ضم أى حارس مرمى خلال الصيف الجاري، وأن فكرة تدعيم حراسة مرمي الفريق مؤجلة فى الفترة الحالية لأن الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني لم يطلب ضم حارس مرمى خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع المصدر، أن موسيماني مُقتنع بثلاثي حُراس الفريق حاليًا، وهم محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير ومعهم الحارس الرابع حمزة علاء.

 

وربط البعض بين انتهاء تعاقد المهدي سليمان مع بيراميدز في الموسم القادم وبين انتقاله للأهلي خاصة في ظل وجود أزمة بين الحارس وبين إدارة ناديه، إلا أن اصابة أحمد الشناوي بالرباط الصليبي قد يُعيد الحارس من جديد لحسابات الفريق السماوي.

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