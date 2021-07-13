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لميس الحديدي عن مبادرة المركزي للتمويل العقاري: سعر فائدة غير مسبوق

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:59 م
لميس الحديدى
لميس الحديدى
كساب أحمد
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أشادت الاعلامية لميس الحديدي، بإطلاق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بقيمة 100 مليار بفائدة 3% متناقصة لمدة 30 سنة، في المقابل أسعار الفوائد في البنوك تزيد عن 10%.

وأوضحت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن البنك المركزي أطلق مبادرة سابقة بفائدة 8% متناقصة ومدد تقسيط عشرين عامًا، وكانت قيمتها 50 مليارًا من الجنيهات، ومن ثم فإن المبادرة الاخيرة تشهد مزايا كثيرة بداية من تراجع نسبة الفائدة إلى معدل ليس موجودًا من ذي قبل.

وأشارت إلى أن مدة السداد اكبر وحجم المبادرة نفسها تضاعف من 50 مليار جنيه في السابقة إلى 100 مليار في الاخيرة، معقبًة: "مش ممكن حد هيروح بنك ويلاقي سعر الفائدة المنخفض ده".

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